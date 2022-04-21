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32 минуты назад

В GOG можно бесплатно получить Postal&nbsp;2

Игромания.ру

В магазине GOG в течение ближайших полутора дней бесплатно раздают ещё одну классическую игру — Postal 2, которая вышла ещё в 2003 году. Предложение актуально до субботы, 23 апреля, 00:30 МСК.

В GOG дарят Postal 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В этом шутере, особенно жестоком для своего времени, игроки управляют Чуваком, который должен выполнять задания, делая это так, как считает нужным — в том числе довольно радикальными споосбами.

Вышла игра Postal 4. Рассказываем, что говорят критики

Напомним, вчера новая часть серии, Postal 4: No Regerts, наконец покинула ранний доступ, где находилась около двух с половиной лет, с октября 2019-го.

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