В GOG дарят Postal 2

В магазине GOG в течение ближайших полутора дней бесплатно раздают ещё одну классическую игру — Postal 2, которая вышла ещё в 2003 году. Предложение актуально до субботы, 23 апреля, 00:30 МСК.

В этом шутере, особенно жестоком для своего времени, игроки управляют Чуваком, который должен выполнять задания, делая это так, как считает нужным — в том числе довольно радикальными споосбами.