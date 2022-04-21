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9 минут назад

Riot Games рассказала про MMORPG по League of Legends

Игромания.ру

На прошлой неделе исполнительный продюсер MMORPG во вселенной League of Legends отметил, что игра может и не выйти, особенно если не будет соответствовать определённым критериям. После ряда публикаций СМИ, которые по традиции «всё не так поняли» Грег Стрит опубликовал серию новых обращений.

Riot Games рассказала про MMORPG по League of Legends
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, разработка проекта протекает отлично, но в этом мире нельзя гарантировать вообще ничего — особенно когда речь заходит об игровой индустрии. Следом он добавил:

«Любой, кто даёт такие обещания [точно выпустить игру], по сути готов выпустить проект в любом виде. Даже в таком, который разочарует фанатов. Мы не выпустим разочаровывающую игру».

Также Стрит отметил, что команда не станет кранчить, но вместе с тем приложит все усилия для того, чтобы поклонники остались довольны получившимся продуктом. Жаль только, что с момента анонса в 2020-м году о проекте до сих практически ничего не известно.

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