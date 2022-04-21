Riot Games рассказала про MMORPG по League of Legends

На прошлой неделе исполнительный продюсер MMORPG во вселенной League of Legends отметил, что игра может и не выйти, особенно если не будет соответствовать определённым критериям. После ряда публикаций СМИ, которые по традиции «всё не так поняли» Грег Стрит опубликовал серию новых обращений.

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По его словам, разработка проекта протекает отлично, но в этом мире нельзя гарантировать вообще ничего — особенно когда речь заходит об игровой индустрии. Следом он добавил:

«Любой, кто даёт такие обещания [точно выпустить игру], по сути готов выпустить проект в любом виде. Даже в таком, который разочарует фанатов. Мы не выпустим разочаровывающую игру».