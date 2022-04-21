Капитан команды по CS:GO Расплакался после обидного поражения

Участник состава sAw по CS:GO Кристофер MUTiRiS Фернандес дал эмоциональное интервью после поражения от Virtus.pro в решающем матче PGL Major Antwerp 2022: European RMR A. Португальский киберспортсмен признался, что ему сложно говорить, и не смог сдержать слез.

Фото: Steam Steam

Кристофер MUTiRiS Фернандес:

«Извините, я думаю, что будет трудно говорить. Единственное, что я сказал перед матчем ребятам, — бороться. И я думаю, что мы сделали это».

SAw была близка к победе и выходу на PGL Major Antwerp 2022. На решающей карте коллектив вел со счетом 15:14, но в последнем раунде капитан VP Джами Jame Али успел обезвредить бомбу за сотую долю секунды до взрыва.