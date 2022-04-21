В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
1 час назад

Капитан команды по CS:GO Расплакался после обидного поражения

CyberSport.ru

Участник состава sAw по CS:GO Кристофер MUTiRiS Фернандес дал эмоциональное интервью после поражения от Virtus.pro в решающем матче PGL Major Antwerp 2022: European RMR A. Португальский киберспортсмен признался, что ему сложно говорить, и не смог сдержать слез.

Капитан команды по CS:GO Расплакался после обидного поражения
Фото: SteamSteam

Кристофер MUTiRiS Фернандес:

«Извините, я думаю, что будет трудно говорить. Единственное, что я сказал перед матчем ребятам, — бороться. И я думаю, что мы сделали это».

SAw была близка к победе и выходу на PGL Major Antwerp 2022. На решающей карте коллектив вел со счетом 15:14, но в последнем раунде капитан VP Джами Jame Али успел обезвредить бомбу за сотую долю секунды до взрыва.

После этого Virtus.pro победила на третьей карте серии со счетом 19:16. Команда из СНГ получила слот на PGL Major Antwerp 2022, а sAw покинула соревнование, не заработав призовых.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители