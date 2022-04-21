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41 минуту назад

Blizzard рассказала о том, как изменятся Ориса и Кулак Смерти в Overwatch&nbsp;2

Игромания.ру

Blizzard рассказала о том, как изменятся Ориса и Кулак Смерти в Overwatch 2.

Blizzard рассказала о том, как изменятся Ориса и Кулак Смерти в Overwatch&nbsp;2
Фото: ИгроманияИгромания

Например, Ориса лишится силового барьера. Кром того, теперь персонаж стреляет крупнокалиберными снарядами — в целях соблюдения баланса скорострельность будет снижаться по мере перегрева оружия. В случае полного перегрева стрельба станет временно невозможной.

В режиме защиты Ориса, замедлившись, получит прибавку к здоровью и снижение перегрева. А с помощью копья можно будет как атаковать соперников с расстояния, одновременно оглушая их, так и защищаться от встречных снарядов.

Игромания

Что касается Кулака Смерти, то теперь это персонаж-танк с повышенным запасом здоровья и способностью увеличения собственного урона и снижения вражеского. Также была сильно ослаблена способность «Реактивный удар», ранее позволявшая легко расправляться с врагами путём их удара о стены.

Напомним, что закрытое бета-тестирование Overwatch 2 начнётся во вторник. Правда, датамайнеры уже успели как следует покопаться в файлах клиента и нашли там упоминание боевого пропуска и неких клубов.

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