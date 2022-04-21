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49 минут назад

В Fortnite появился Лунный рыцарь — новичок киновселенной Marvel

Чемпионат.com

В честь старта одноимённого сериала Epic Games добавила в Fortnite нового героя киновселенной Marvel — Лунного рыцаря. Его скин доступен в магазине игровых предметов.

В Fortnite появился герой киновселенной Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В магазине предметов Fortnite появился Лунный рыцарь, наделённый правом судить каждого, кто осмелится выйти на дорогу в ночи! Верный рыцарь Хонсу намерен вершить правосудие в любое время дня и ночи. Станьте безумцем под стать этому миру.

Персонаж доступен в двух версиях: с фирменным плащом, без плаща и в костюме. Также в магазине появились кирки «Дротики-полумесяцы», которые хорошо подойдут для ближнего боя. Стоимость набора — 1500 В-баксов.

Ранее Epic Games добавила в королевскую битву Бродягу, дядю Майлза Моралеса из «Человека-паука». 4 мая разработчики также вернут множество персонажей из «Звёздных войн» — Кайло Рена, Рей, Финна и других.

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