В Fortnite появился герой киновселенной Marvel

В честь старта одноимённого сериала Epic Games добавила в Fortnite нового героя киновселенной Marvel — Лунного рыцаря. Его скин доступен в магазине игровых предметов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В магазине предметов Fortnite появился Лунный рыцарь, наделённый правом судить каждого, кто осмелится выйти на дорогу в ночи! Верный рыцарь Хонсу намерен вершить правосудие в любое время дня и ночи. Станьте безумцем под стать этому миру.

Персонаж доступен в двух версиях: с фирменным плащом, без плаща и в костюме. Также в магазине появились кирки «Дротики-полумесяцы», которые хорошо подойдут для ближнего боя. Стоимость набора — 1500 В-баксов.