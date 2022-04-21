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17 минут назад

Ветераны Blizzard и ArenaNet представили новую тактическую игру Spellcraft

Игромания.руиещё 1

Студия One More Game, в которую вошли ветераны Blizzard и ArenaNet, представила бесплатную «тактическую игру в реальном времени» Spellcraft.

Бывшие сотрудники Blizzard показали красивые арты из Spellcraft
Фото: ИгроманияИгромания

В Spellcraft игрокам предстоит собрать и возглавить команду фантастических героев, которые выступят на поле боя против опасных врагов.

Разработчики описывают Spellcraft как «динамичный соревновательный проект, не похожий на другие игры». Достичь победу в нём можно будет через стратегическое мышление и умение быстро принимать решения.

Стоит отметить, что авторы Spellcraft хотят создать честную игру, без «эксплуататорских схем монетизации».

Spellcraft «выйдет, когда будет готова». Скоро разработчики проведут закрытое альфа-тестирование — за обновлениями можно следить в соцсетях проекта.

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