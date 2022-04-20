Konami показала фигурку медсестры из Silent Hill за 8 тысяч рублей

Японская компания Konami в сотрудничестве с производителем лимитированных фигурок Numskull Designs решила порадовать фанатов серии Silent Hill. Они представили статуэтку медсестры — одного из самых известных монстров франшизы.

Высота статуэтки достигает 22,8 см, а в комплектацию также входят металлическая труба в качестве оружия и ржавая тележка из больницы. Источник фото: numskull.com Konami и Numskull уже начали принимать предзаказы у фанатов серии, однако когда стартуют поставки фигурок, не сообщается.