В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
47 минут назад

Sony, как и Microsoft, хочет добавить рекламу в бесплатные игры

Чемпионат.comиещё 2

16 апреля мы сообщили о том, что Microsoft раздумывает над тем, чтобы добавить в бесплатные игры рекламу. Согласно данным издания Business Insider, Sony хочет пойти тем же путём.

Sony, как и Microsoft, хочет добавить рекламу в бесплатные игры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сообщается, что японская компания уже начала работать над тем, чтобы внедрять рекламу в бесплатные игры. Идея состоит в том, чтобы побудить разработчиков продолжать создавать бесплатные игры, популярность которых возросла благодаря пандемии, предоставляя им средства для их монетизации.

Конечно, Sony не хочет получить много негативной реакции, поэтому планирует внедрить рекламу аккуратно, будто бы она выступает частью самой игры. При этом те, кто посмотрит рекламу, смогут получить различные бонусы. Например, скины или игровую валюту.

Если всё пойдёт по плану, то программу запустят в конце 2022 года. Важно отметить, что это касается только бесплатных игр вроде Fortnite или Apex Legends.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители