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25 минут назад

Мокси из Borderlands стала лицом виски «Баллантайнс»

Чемпионат.com

Разработчик игр Gearbox и французский производитель алкоголя Pernod Ricard объявили о долгосрочном сотрудничестве для продвижения шотландского бренда виски «Баллантайнс» (Ballantine's).

Красавица из Borderlands стала лицом виски Ballantine's
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лицом напитка неожиданно стала красотка Безумная Мокси из Borderlands. Ей даже присвоили уникальную должность главного специалиста по галактическому расширению. В задачи входит «помощь в запуске второго по объёму рынка скотча в игровую стратосферу».

В обозримом будущем «Баллантайнс» запустит продажи тематического виски с Мокси на обложке, покупатели которого получат уникальный контент для Borderlands 3.

Чемпионат.ком

В честь коллаборации Gearbox подготовила специальный ролик с героями Borderlands, где все издеваются над Клептрепом, потому что он не может выпивать.

Borderlands 3 вышла в 2019 году и вскоре получит полный кроссплей — возможность играть со всеми игроками вне зависимости от платформы. Спин-офф серии — Tiny Tina's Wonderlands — вышел около месяца назад и получил тёплые отзывы игроков и прессы.

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