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25 минут назад

Онлайновую ролевую игру TERA закроют в июне 2022 года

Игромания.ру

Разработчики онлайновой ролевой игры TERA объявили о закрытии серверов 30 июня. К сожалению, авторы больше не могут «предложить достойный по качеству контент».

Онлайновую игру TERA закроют
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Очень жаль, что легенда TERA завершается спустя почти 10 лет. Вместе мы столкнулись с многими опасностями Арбореи, храбро сражались с аргонами, завели много новых друзей и прошли через бесчисленные приключения». Уже с 31 мая 2022 года нельзя будет создавать новые учетные записи TERA и покупать TERA талеры. Членство в клубе TERA также будет недоступно.

До 30 июня игроков ждут различные события, которые должны скрасить последние месяцы в Арборее. С подробной информацией о закрытии можно ознакомиться здесь.

Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что «двери в Арборею закрываются, но могут открыться другие».

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