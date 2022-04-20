Онлайновую игру TERA закроют

Разработчики онлайновой ролевой игры TERA объявили о закрытии серверов 30 июня. К сожалению, авторы больше не могут «предложить достойный по качеству контент».

«Очень жаль, что легенда TERA завершается спустя почти 10 лет. Вместе мы столкнулись с многими опасностями Арбореи, храбро сражались с аргонами, завели много новых друзей и прошли через бесчисленные приключения». Уже с 31 мая 2022 года нельзя будет создавать новые учетные записи TERA и покупать TERA талеры. Членство в клубе TERA также будет недоступно.

До 30 июня игроков ждут различные события, которые должны скрасить последние месяцы в Арборее. С подробной информацией о закрытии можно ознакомиться здесь.