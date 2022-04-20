В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
42 минуты назад

Издатель Lineage 2 открыл магазин Steam-ключей для России

Игромания.ру

Российские пользователи всё же смогут открывать для себя новинки игровой индустрии. На «Фогейме» появился раздел с ключами к различным проектам, доступным на сторонних платформах, в том числе на Steam и Ubisoft Connect. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Издатель Lineage 2 открыл в РФ магазин Steam-ключей
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всего предлагается порядка трёх десятков игр, среди них как новые проекты, так и уже ставшие культовыми. Например, сейчас игрокам из России доступна Elden Ring, которая вышла в феврале 2022 года. Ключ для неё обойдётся от 3999 рублей. Кроме того, есть ключи к Resident Evil Village, Doom Eternal, Detroit: Become Human, Dark Souls III, Euro Truck Simulator 2.

При этом список предложений будет пополняться. Также планируется запуск различных акций и спецпредложений. Посмотреть полный список игр и купить ключи можно здесь. Оплатить товар можно со счёта «Фогейм», с помощью банковской карты, счёта мобильного телефона, систем «Сбербанк Онлайн» и «ЮMoney».

Ранее многие студии закрыли доступ к своим проектам для российских геймеров. Среди них Ubisoft, Riot Games, Humble Games Rovio, Nintendo, Bungie, Sony Interactive Entertainment, GSC Game World, Take-Two,Epic Games, Activision Blizzard, EA, Microsoft, LEGO и другие.

«Фогейм» — международная платформа, принадлежащая издателю многопользовательских игр «Иннова». Сервис включает онлайн-игры разных годов выпуска. Пользователями платформы являются более миллиона человек.

Игры,Microsoft,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители