Издатель Lineage 2 открыл в РФ магазин Steam-ключей

Российские пользователи всё же смогут открывать для себя новинки игровой индустрии. На «Фогейме» появился раздел с ключами к различным проектам, доступным на сторонних платформах, в том числе на Steam и Ubisoft Connect. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Всего предлагается порядка трёх десятков игр, среди них как новые проекты, так и уже ставшие культовыми. Например, сейчас игрокам из России доступна Elden Ring, которая вышла в феврале 2022 года. Ключ для неё обойдётся от 3999 рублей. Кроме того, есть ключи к Resident Evil Village, Doom Eternal, Detroit: Become Human, Dark Souls III, Euro Truck Simulator 2.

При этом список предложений будет пополняться. Также планируется запуск различных акций и спецпредложений. Посмотреть полный список игр и купить ключи можно здесь. Оплатить товар можно со счёта «Фогейм», с помощью банковской карты, счёта мобильного телефона, систем «Сбербанк Онлайн» и «ЮMoney».

Ранее многие студии закрыли доступ к своим проектам для российских геймеров. Среди них Ubisoft, Riot Games, Humble Games Rovio, Nintendo, Bungie, Sony Interactive Entertainment, GSC Game World, Take-Two,Epic Games, Activision Blizzard, EA, Microsoft, LEGO и другие.