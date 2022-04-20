Россиянина осудили по двум уголовным статьям за продажу взломанной PlayStation

В Липецке 30-летнего мужчину приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 15 тыс. руб. за попытку продажи модифицированной консоли Sony PlayStation 3. Об этом сообщает региональный портал Gorod48.

Известно, что мужчина купил на «Авито» игровую консоль Sony PlayStation 3 и самостоятельно установил на нее ПО для запуска нелицензионных игр. Липчанин лично использовал консоль, скачивая пиратские игры из интернета, но спустя некоторое время решил ее продать. Мужчина был задержан местными правоохранительными органами в ходе контрольной закупки после того, как опубликовал объявление о продаже взломанной консоли.