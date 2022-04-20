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25 минут назад

Россиянина осудили по двум уголовным статьям за продажу взломанной PlayStation

Газета.Ru

В Липецке 30-летнего мужчину приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 15 тыс. руб. за попытку продажи модифицированной консоли Sony PlayStation 3. Об этом сообщает региональный портал Gorod48.

Россиянина осудили по двум уголовным статьям за продажу взломанной PlayStation
Фото: Газета.руГазета.ру

Известно, что мужчина купил на «Авито» игровую консоль Sony PlayStation 3 и самостоятельно установил на нее ПО для запуска нелицензионных игр. Липчанин лично использовал консоль, скачивая пиратские игры из интернета, но спустя некоторое время решил ее продать. Мужчина был задержан местными правоохранительными органами в ходе контрольной закупки после того, как опубликовал объявление о продаже взломанной консоли.

В результате липчанина обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации, и он был признан виновным по части 1 статьи 272 УК РФ, части 1 статьи 273 УК РФ.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что PlayStation 5 научат запускать игры PS3.

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