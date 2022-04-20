Вышли первые обзоры Postal 4. Что говорят критики

Сегодня из раннего доступа Steam наконец вышла Postal 4: No Regerts — якобы «настоящее» продолжение серии от студии Running With Scissors. Предыдущая игра франшизы в свое время оглушительно провалилась: за разработку Postal III отвечала российская компания Trashmasters при поддержке издателя Akella — обе команды не справились со своей задачей. Настолько не справились, что на странице Postal 4 в Steam создатели просят притвориться, будто третьей части никогда не существовало. А теперь авторы серии решили исправить историческую несправедливость и дать поклонникам то, чего они так и не получили.

Фото: Running With Scissors Running With Scissors

События Postal 4: No Regerts разворачиваются спустя несколько лет после оригинальных Postal. Бессменный главный герой франшизы по имени Чувак и его пес Чамп покинули город Парадиз из первых частей и отправились скитаться по пустыням штата Аризона. Но в поисках лучшей жизни все, конечно же, идет наперекосяк: по воле случая, из имущества при Чуваке остается только Чамп да поношенный банный халат. Впрочем, осваиваться в новом городе предстоит привычным способом — выполняя поручения его безумных обитателей.

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Правда, судя по отзывам игровых журналистов, шутер получился неважный. Чувство юмора сценаристов редко попадает в цель, а привычный для Postal хаос меркнет на фоне множества технических проблем. Вот что говорят критики.

1/10 — GameSpot

Рецензент GameSpot считает, что в Postal 4: No Regerts нет ни юмора, ни чего-либо похожего на интересные геймплейные механики. Зато технических проблем более чем достаточно: они дополняют и без того длинный список серьезных недостатков. Возможно, плачевное состояние Postal 4 — неотъемлемая часть пост-ироничной шутки, задуманной Running With Scissors, но даже в этом случае розыгрыш получился так себе.

2/10 — IGN

Издание IGN придерживается примерно того же мнения. Postal 4: No Regerts очень хочет быть искрометной наследницей предыдущих игр серии, но совершенно не дотягивает до их уровня. Юмор ощущается ленивым, сражения сильно раздражают, а производительность даже на мощных компьютерах настолько плохая, что от игры в принципе сложно получать удовольствие. Открытый мир слишком пустой, чтобы послужить занятной песочницей для всяких безумств.

4/10 — Shacknews

Shacknews отмечает, что, по меркам проекта, который находился в раннем доступе на протяжении более трех лет, Postal 4: No Regerts добралась до релиза откровенно сырой. В плане чувства юмора игра безнадежно застряла в 90-х, тогда как старые поклонники серии давно повзрослели — включая самого рецензента. Некоторым из них такой ностальгический трип может понравиться, но всем остальным новую Postal трудно порекомендовать: качество исполнения слишком низкое.

6/10 — Hardcore Gamer