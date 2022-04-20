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1 час назад

PS Store случайно показал дату выхода и особенности сборника Sonic Origins

Игромания.ру

В австралийском и новозеландском PS Store по ошибке появились страницы с информацией о сборнике Sonic Origins, релиз которого, как выяснилось, состоится 22 июня. Сейчас они уже скрыты, но интернет, как известно, помнит всё и даже больше.

PS Store случайно показал дату выхода и особенности сборника Sonic Origins
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно просочившейся информации, классические игры серии можно будет запустить в двух форматах: первозданном и обновлённом. В последнем случае игроков ждёт полноценная реализация широкоформатной картинки и бесконечные жизни.

Также в сборнике будут представлены новые вступительные и заключительные ролики, а также режим миссий, прохождение которых откроет доступ к новым испытаниям и бонусному контенту в режиме «Музей».

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