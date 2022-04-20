PS Store случайно показал дату выхода и особенности сборника Sonic Origins

В австралийском и новозеландском PS Store по ошибке появились страницы с информацией о сборнике Sonic Origins, релиз которого, как выяснилось, состоится 22 июня. Сейчас они уже скрыты, но интернет, как известно, помнит всё и даже больше.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Согласно просочившейся информации, классические игры серии можно будет запустить в двух форматах: первозданном и обновлённом. В последнем случае игроков ждёт полноценная реализация широкоформатной картинки и бесконечные жизни.