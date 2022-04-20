В Steam можно опять платить через WebMoney

У пользователей Steam из России появился первый после удаления всех способов оплаты вариант пополнения счёта на платформе. Они могут заплатить за игры с помощью сервиса электронных денег WebMoney.

Фото: CyberSport CyberSport

Для перечисления денег понадобится формальный аттестат в системе и кошелёк WMZ (аналог долларов США в WebMoney). Формальный аттестат можно получить на сайте электронных услуг. Сначала нужно пополнить кошелёк (можно через любую банковскую карту), затем выбрать пункт «Оплата» и найти в поиске Steam. Комиссия за перевод составит 1%, ещё до 3,5% нужно будет заплатить в качестве комиссии за перевод средств на кошелёк WMZ.