В Steam можно опять платить через WebMoney

У пользователей Steam из России появился первый после удаления всех способов оплаты вариант пополнения счёта на платформе. Они могут заплатить за игры с помощью сервиса электронных денег WebMoney.
Для перечисления денег понадобится формальный аттестат в системе и кошелёк WMZ (аналог долларов США в WebMoney). Формальный аттестат можно получить на сайте электронных услуг. Сначала нужно пополнить кошелёк (можно через любую банковскую карту), затем выбрать пункт «Оплата» и найти в поиске Steam. Комиссия за перевод составит 1%, ещё до 3,5% нужно будет заплатить в качестве комиссии за перевод средств на кошелёк WMZ.
После начала спецоперации на территории Украины пользователи Steam из России лишились всех способов пополнения счёта на платформе. До возвращения WebMoney можно было использовать ещё несколько легальных способов заплатить за покупки в магазине Valve. На момент публикации материала они всё ещё работают.