Акции CD Projekt всего за сутки упали более чем на 10 процентов

Всего за сутки стоимость акций CD Projekt упала более чем на 10 процентов и продолжает снижаться. По мнению аналитиков, на это есть, как минимум, три причины.

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Первая — пятикратное снижение прибыли и выручки по сравнению с прошлым годом.

Вторая — продажи Cyberpunk 2077, несмотря на долгожданный выход версий для PS5 и Xbox Series, оказались ниже ожидаемых.

И, наконец, третья — приостановка деятельности в России, ведь ни для кого не секрет, что довольно большой процент фанатов продукции CDPR проживает в нашей необъятной. Перенос сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077 и обновленной версии третьего «Ведьмака» на неопределённый срок также могли послужить причинами.