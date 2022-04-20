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50 минут назад

Акции CD Projekt всего за сутки упали более чем на 10 процентов

Игромания.ру

Всего за сутки стоимость акций CD Projekt упала более чем на 10 процентов и продолжает снижаться. По мнению аналитиков, на это есть, как минимум, три причины.

Акции CD Projekt всего за сутки упали более чем на 10 процентов
Фото: ИгроманияИгромания

Первая — пятикратное снижение прибыли и выручки по сравнению с прошлым годом.

Вторая — продажи Cyberpunk 2077, несмотря на долгожданный выход версий для PS5 и Xbox Series, оказались ниже ожидаемых.

И, наконец, третья — приостановка деятельности в России, ведь ни для кого не секрет, что довольно большой процент фанатов продукции CDPR проживает в нашей необъятной. Перенос сюжетного дополнения для Cyberpunk 2077 и обновленной версии третьего «Ведьмака» на неопределённый срок также могли послужить причинами.

Напомним, что мировые продажи Cyberpunk 2077 и игр серии «Ведьмак» превысили отметку в 18 и 65 млн копий соответственно.

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