Крупное обновление вышло для Rainbow Six Siege

Ubisoft выпустила патч Y7S1.2 для Rainbow Six Siege, главным нововведением которого стала карта Emerald Plains. Геймеры, участвующие в тестировании, могли опробовать её в прошлом месяце.

Напомним, что карта представляет собой роскошный особняк, расположенный в Ирландии и оформленный в средневековом стиле. На ней хватает как просторных локаций, так и довольно тесных.

Также отметим, что карта станет первой в рамках седьмого сезона Demon Veil. В скором времени мы увидим ещё, по меньшей мере, две новых, хотя в данный момент разработчики больше заняты переработкой существующих локаций.

Другое важное нововведение — возможность настройки FOV (поля зрения) в консольных версиях. При этом разработчики предупредили, что выставление значение выше 60 может привести к снижению производительности и графическим багам. Плюс, по традиции, патч внёс правки в баланс оружия, оперативников и исправил различные ошибки.