В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
1 час назад

В Rainbow Six Siege добавили карту Emerald Plains и настройку FOV на консолях

Игромания.ру

Ubisoft выпустила патч Y7S1.2 для Rainbow Six Siege, главным нововведением которого стала карта Emerald Plains. Геймеры, участвующие в тестировании, могли опробовать её в прошлом месяце.

Крупное обновление вышло для Rainbow Six Siege
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что карта представляет собой роскошный особняк, расположенный в Ирландии и оформленный в средневековом стиле. На ней хватает как просторных локаций, так и довольно тесных.

Также отметим, что карта станет первой в рамках седьмого сезона Demon Veil. В скором времени мы увидим ещё, по меньшей мере, две новых, хотя в данный момент разработчики больше заняты переработкой существующих локаций.

Другое важное нововведение — возможность настройки FOV (поля зрения) в консольных версиях. При этом разработчики предупредили, что выставление значение выше 60 может привести к снижению производительности и графическим багам. Плюс, по традиции, патч внёс правки в баланс оружия, оперативников и исправил различные ошибки.

Объём патча на разных платформах:
  • PC (Ubisoft Connect) — 3,75 ГБ;
  • PC (Steam) — 1,9 ГБ;
  • Xbox One — 2,46 ГБ;
  • Xbox Series X — 2,61 ГБ;
  • PS4 — 2,98 ГБ;
  • PS5 — 2,32 ГБ.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители