Топ-7 лучших игр, похожих на Elden Ring

Вышедшая в феврале Elden Ring покорила все возможные топы. Геймеры и профессиональные критики в один голос называют проект FromSoftware одной из лучших игр современности, которая просто обречена войти в историю. Она еще нескоро покинет информационное поле, но что делать тем, кто уже прошел игру (возможно даже несколько раз) и хочет добавки? В подборке «Рамблера» — семь игр, которые смогут решить эту проблему.

Фото: BANDAI NAMCO BANDAI NAMCO

Трилогия Dark Souls

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Если Elden Ring была вашей первой игрой FromSoftware, то стоит обратить внимание на серию, благодаря которой японская студия прославилась на весь мир. Dark Souls ощутимо повлияла на нынешние представления о геймдизайне: без нее вряд ли бы произошел масштабный ренессанс сложных игр, не стесняющихся бросать аудитории вызов. Все три части играются практически так же, как Elden Ring, разве что открытый мир в них далеко не такой большой — зато гораздо более запутанный. Цикл не связан единым сюжетом, поэтому начать знакомство можно с любой игры серии. Однако мы все же рекомендуем проходить их в хронологическом порядке: в этом случае творческая эволюция серии прослеживается невооруженным взглядом.

BANDAI NAMCO

Bloodborne

Готический экшен Bloodborne продолжает идеи Dark Souls, но в слегка другом направлении. Здесь разработчики из FromSoftware впервые решили сделать акцент на скорость сражений: если раньше игрока поощряли за размеренные, осторожные действия, то в охоте на оборотней все решает агрессия. Вместо крепкого щита в левой руке — пороховой мушкет, а вместо привычного темного фэнтези — космический хоррор в викторианском антураже. В плане визуального дизайна и эстетики Elden Ring многим обязана именно Bloodborne, где художники выкрутили гротеск на максимум по всем заветам Г.Ф. Лавкрафта.

PlayStation

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Создатели Elden Ring явно почерпнули вдохновение в Breath of the Wild. По крайней мере, если говорить о грамотном дизайне открытого мира. Последняя часть великой серии от Nintendo прежде всего понравилась публике впечатляющей свободой действий: после дежурного обучения игровым механикам, герой был полностью предоставлен самому себе. Игра лишь обозначала на горизонте сюжетные цели, а в какой последовательности их выполнять и каким путем двигаться решал уже игрок. К тому же, окружающий мир получился необычайно интерактивным. Где еще можно спилить любое дерево и вскарабкаться на любую скалу?

Nintendo

Hollow Knight

Технически, история о путешествии маленького жука по падшему королевству насекомых принадлежит к другому жанру и играется совершенно иначе, однако она близка к Elden Ring по впечатлениям. Несмотря на то, что разработкой Hollow Knight занималось небольшая инди-студия, игра не перестает удивлять масштабами. Она таит множество секретов, предлагает десятки часов контента и вообще не пытается держать игрока за руку. Все это, вкупе с отличной музыкой и приятной графикой ручной рисовки, возвело Hollow Knight в статус современной классики. Выхода продолжения под названием Hollow Knight: Silksong многие ждут чуть ли не так же горячо, как еще недавно дожидались релиза Elden Ring.