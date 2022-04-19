Драконы, на взлёт: Blizzard анонсировала World of Warcraft: Dragonflight

Компания Blizzard, как и обещала, представила грядущее дополнение к легендарной онлайновой ролевой игре World of Warcraft. Сюрприза, впрочем, не вышло: как и в случае с предыдущими дополнениями, информация о Dragonflight появилась в сети заранее.

Фото: Игромания Игромания

В игре нас ждёт новый континент, Драконьи острова, древний дом драконов, который был сокрыт в течение тысячи лет. Эти земли давно искал Чёрный принц Гневион, так что нас наверняка ждёт новая встреча с ним. Но центральной фигурой дополнения станет Алекстраза.

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На них мы познакомимся ближе с драконами, защищающими Азерот, и хранителями их земель. Причём в том числе «изнутри»: новая раса, драк'тир, будет драконоподобной. Её представители, как и воргены, смогут по желанию менять своё обличье на человеческое.

Раса драк'тиров будет нейтральной, как и пандарены. Они смогут выбрать фракцию в ходе прохождения обучающего пролога.Игроки наконец смогут начать свои приключения сначала, играя за новый класс. Класс Evoker (Вызыватель) доступен только драк'тирам, он носит кольчугу, владеет тёмной магией и может специализироваться в исцелении или дальнем бое.

Компания заверила, что работа над дополнением вела, полностью опираясь на пожелания и запросы игроков. И Dragonflight продолжит давать игрокам возможности играть так, как они хотят. В частности, сообщество давно было недовольно системой талантов — и теперь анонсирована их глобальная переработка.

Раз уже дополнение посвящено драконам, то игрокам заодно дадут возможность освоить полёты на драконах. У нас появится полностью настраиваемый компаньон-дракон, и его мы сможем вырастить, одновременно совершенствуя своё искусство езды. На этот раз полёты будут открыты с момента старта дополнения.Заодно Blizzard объявила о новом расширении классической версии игры. Запуск миров Wrath of the Lich King Classic состоится в этом году, точную дату пока не назвали.