В Crusader Kings III можно стать мусульманским принцем

Paradox Interactive представила новое платное дополнение Fate of Iberia для стратегии Crusader Kings III. Его главным нововведением станет система Struggle, призванная оттенить уникальные исторические обстоятельства, которые задают тон всему конфликту в упомянутом регионе. По словам разработчиков, данная механика предложит безграничные возможности кастомизации.

Фото: MMO13 MMO13

В игре появятся новые инструменты для контроля происходящего, с помощью которых игроки сами смогут решать проблемы, разбирать претензии, использовать в свою пользу личные обиды. Кроме того, дополнение добавит два новых пути наследования (Городской и Круг избранных), новые культурные традиции, новые типы дружеского взаимодействия, дуэли за шахматной доской и многое другое.