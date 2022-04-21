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49 минут назад

В Crusader Kings III можно стать мусульманским принцем

MMO13иещё 1

Paradox Interactive представила новое платное дополнение Fate of Iberia для стратегии Crusader Kings III. Его главным нововведением станет система Struggle, призванная оттенить уникальные исторические обстоятельства, которые задают тон всему конфликту в упомянутом регионе. По словам разработчиков, данная механика предложит безграничные возможности кастомизации.

В Crusader Kings III можно стать мусульманским принцем
Фото: MMO13MMO13

В игре появятся новые инструменты для контроля происходящего, с помощью которых игроки сами смогут решать проблемы, разбирать претензии, использовать в свою пользу личные обиды. Кроме того, дополнение добавит два новых пути наследования (Городской и Круг избранных), новые культурные традиции, новые типы дружеского взаимодействия, дуэли за шахматной доской и многое другое.

Дополнение Fate of Iberia для Crusader Kings III поступит в продажу 31 мая 2022 года. В этот же день игра получит бесплатное обновление, которое добавит новые возможности и особенности.

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