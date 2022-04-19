Издательство Innova продадут за 32 миллиона евро

Шведская компания Enad Global 7 объявила, что собирается продать дочернюю компанию Innova Intellectual Properties. За неё просят 32 миллионов евро. При этом чуть более года назад холдинговая компания купила «Иннову» за 110 миллионов евро.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Enad Global 7 отмечает, что в четвёртом квартале 2021 года Innova принесла компании более семи миллионов евро консолидированной выручки, это составило 13% дохода. На 31 марта 2022 года балансовая стоимость Innova составляла около 106 миллионов евро, так что сделка будет убыточной для компании.

Помимо этого, Enad Global 7 планирует перенести студию Toadman Interactive из России в Европу. Переезд, очевидно, скажется на ряде проектов студии.

Для осуществления этих планов потребуется согласие общего собрания акционеров Enad Global 7. Вдобавок есть вероятность, что для закрытия сделки придётся заручиться согласием российских властей.