Издательство Innova продадут за 32 миллиона евро

Шведская компания Enad Global 7 объявила, что собирается продать дочернюю компанию Innova Intellectual Properties. За неё просят 32 миллионов евро. При этом чуть более года назад холдинговая компания купила «Иннову» за 110 миллионов евро.
Enad Global 7 отмечает, что в четвёртом квартале 2021 года Innova принесла компании более семи миллионов евро консолидированной выручки, это составило 13% дохода. На 31 марта 2022 года балансовая стоимость Innova составляла около 106 миллионов евро, так что сделка будет убыточной для компании.
Помимо этого, Enad Global 7 планирует перенести студию Toadman Interactive из России в Европу. Переезд, очевидно, скажется на ряде проектов студии.
Для осуществления этих планов потребуется согласие общего собрания акционеров Enad Global 7. Вдобавок есть вероятность, что для закрытия сделки придётся заручиться согласием российских властей.
Самый известный проект Innova — русскоязычная и условно-бесплатная версия культовой MMORPG Lineage 2. Компания также издаёт в России и СНГ игры Blade & Soul, Aion, PlanetSide 2, Kingdom Under Fire II, АРВ: Reloaded, Halo Online и многие другие. Она также занималась русскоязычной версией Black Desert Online.