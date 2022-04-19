Xenoblade Chronicles 3 выйдет раньше срока

Nintendo представила новый трейлер триквела Xenoblade Chronicles, в котором назвали дату релиза JRPG — 29 июля для Nintendo Switch.
В новой части главных героев по загадочным причинам начали преследовать силы сразу двух наций, от которых те вынуждены скрываться. Кроме того, в ролике представили новые могучие сущности, в которых могут трансформироваться участники партии.
Ранее предполагалось, что релиз третьей игры состоится в сентябре, но в итоге он был перенесён. Ещё авторы представили специальное издание проекта, куда входят стилбук и артбук.