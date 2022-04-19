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1 час назад

В России жалуются, что не приходят коды проверки для входа в аккаунт PlayStation

Чемпионат.com

Некоторые пользователи PlayStation не могут получить доступ к своим учётным записям с двухэтапной аутентификацией защитой — для входа требуется ввод кода из СМС, однако он не приходит. О ситуации уже написали некоторые СМИ.

В России жалуются, что не приходят коды проверки для входа в аккаунт PlayStation
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наша проверка не выявила проблему — коды приходят на телефоны разных операторов. Впрочем, кто-то может столкнуться с проблемой — вероятно, это сбой, который в ближайшее время разрешится сам собой.

Тем, кто столкнулся с проблемой, при входе потребуется использовать резервные коды. Их можно найти в настройках безопасности аккаунта, однако для этого уже нужно находиться в нём. Желательно все резервные коды хранить в каком-то месте, откуда можно получить к ним доступ.

Чтобы ввести резервный код нужно при попытке входа нажать «Не удаётся получить код» и выбрать нужный пункт.

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