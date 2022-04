Битва титанов: в Warzone грядёт противостояние Годзиллы и Конга

Слухи о грядущем противостоянии Годзиллы и Конга в Call of Duty: Warzone продолжают обретать под собой почву — появление титанов ожидается на старте третьего сезона, 27 апреля.Очередными подтверждениями информации послужили промо-изображения и свежий тизер Warzone, в котором подземный тоннель начинает осыпаться под весом чего-то огромного.Ещё в самом ролике упоминается некое устройство — видимо, речь про «Орку», звук которой услышали фанаты в кинематографическом трейлере сезона. Судя по всему, его не успели правильно настроить до появления титанов. В подписи к тизеру прикрепили дополнительное сообщение, где упоминается, что «поверхность острова больше небезопасна».Кроме того, в тизере обнаружили скрытые сообщения, одно из которых гласит: «Они здесь», отсылая к монстрам.Впрочем, сегодня в в Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone добавили титана иного рода — в качестве оперативника стал доступен рэпер Снуп Дог. При этом сыграть за него в мобильной версии Call of Duty можно было уже с 1 апреля.В набор со Снупом входят 10 предметов и 20 уровней оперативника с различными наградами, включая костюмы и тому подобное.