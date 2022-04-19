В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Битва титанов: в Warzone грядёт противостояние Годзиллы и Конга

Игромания.ру

Слухи о грядущем противостоянии Годзиллы и Конга в Call of Duty: Warzone продолжают обретать под собой почву — появление титанов ожидается на старте третьего сезона, 27 апреля.Очередными подтверждениями информации послужили промо-изображения и свежий тизер Warzone, в котором подземный тоннель начинает осыпаться под весом чего-то огромного.Ещё в самом ролике упоминается некое устройство — видимо, речь про «Орку», звук которой услышали фанаты в кинематографическом трейлере сезона. Судя по всему, его не успели правильно настроить до появления титанов. В подписи к тизеру прикрепили дополнительное сообщение, где упоминается, что «поверхность острова больше небезопасна».Кроме того, в тизере обнаружили скрытые сообщения, одно из которых гласит: «Они здесь», отсылая к монстрам.Впрочем, сегодня в в Call of Duty: Vanguard и Call of Duty: Warzone добавили титана иного рода — в качестве оперативника стал доступен рэпер Снуп Дог. При этом сыграть за него в мобильной версии Call of Duty можно было уже с 1 апреля.В набор со Снупом входят 10 предметов и 20 уровней оперативника с различными наградами, включая костюмы и тому подобное.

Битва титанов: в Warzone грядёт противостояние Годзиллы и Конга
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители