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1 час назад

Популярная стримерша Amouranth о своeм пути к успеху на Twitch

Чемпионат.com

Стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса — одна из самых популярных на платформе Twitch. Конечно, известность она получила не сразу, о чём и рассказала в интервью Дэвину Нэшу.

Популярная стримерша Amouranth о своeм пути к успеху на Twitch
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Резкое прибавление аудитории у Amouranth случилось после трансляций в бассейне, на которых стримерша появлялась в купальнике. По словам Сирагусы, она не была обеспечена финансово, поэтому решила что-то предпринимать.

Я не была обеспечена финансово. Это дало мне понять, что пора что-то делать. После этого я решила попробовать стримы с бассейном, они стрельнули. Я думаю, что это зависит от самоотдачи и желания работать. Я уделила стримам много времени.

Amouranth также известна своими различными поступками. Например, девушка чуть не купила дом певицы Рианны, а также она приобрела акции Activision Blizzard на $ 2 млн.

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