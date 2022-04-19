В Сеть утекли официальные эмуляторы Game Boy и GBA для Nintendo Switch

Слухи о том, что Nintendo планирует добавить игры Game Boy и Game Boy Color в Nintendo Switch Online, имели место ещё в прошлом году. И похоже, что они были правдивыми.

Фото: Wikipedia Wikipedia

Пользователь Twitter под ником Trash_Bandatcoot сообщил о том, что на 4chan всплыли архивы с файлами двух эмуляторов и скриншотами, частью которых он поделился. Первый эмулятор называется Hioyo, и он используется для запуска игр оригинального Game Boy. Второй в лице Sloop — для Game Boy Advance.

Оба эмулятора пока работают с багами, однако утекшие материалы свидетельствуют о том, что на них было протестировано внушительное количество игр, включая хитовые The Legend of Zelda: The Minish Cap, Metroid Fusion, Fire Emblem: The Sacred Stones и Mega Man Battle Network 2. Впрочем, это не означает, что какие-то из них обязательно будут доступны владельцам Switch.

К слову, для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в подлинности утечек, другой пользователь в лице RatgorlHunter опубликовал в Twitter снимки экрана, сделанные на камеру. Позже он удалил свой аккаунт, однако фотографии можно посмотреть посредством Wayback Machine. В комментарии для Kotaku другой инсайдер под ником PoryLeeks отметил, что эмуляторы работают лишь на девките Switch.