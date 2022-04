В Сеть утекли официальные эмуляторы Game Boy и GBA для Nintendo Switch

Оба эмулятора пока работают с багами, однако утекшие материалы свидетельствуют о том, что на них было протестировано внушительное количество игр, включая хитовые The Legend of Zelda: The Minish Cap, Metroid Fusion, Fire Emblem: The Sacred Stones и Mega Man Battle Network 2. Впрочем, это не означает, что какие-то из них обязательно будут доступны владельцам Switch.