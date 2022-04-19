Игрок в Valorant отказался от миллиона долларов

Игрок состава Acend по Valorant Мехмет cNed Ягыз Ипек получил приглашение перейти в сингапурский клуб Bleed eSports. Ему предложили контракт с зарплатой в миллион долларов в год, однако киберспортсмен отказался от трансфера.
Переговоры о переходе вел непосредственно генеральный директор Bleed eSports, который общался с братом и персональным менеджером игрока — Алиханом deNc Ипеком. Последний поблагодарил сингапурский клуб за предложение, однако сообщил, что cNed отказался от трансфера. По словам менеджера, переговоры с Bleed eSports могут быть продолжены в будущем.
20-летний cNed — один из лучших игроков Турции в Valorant. В декабре 2021 года вместе с командой он занял первое место на Valorant Champions 2021, обыграв в финале Gambit Esports со счетом 3:2. За победу на турнире Acend получила $350 тыс.