Sega работает над перезапуском классических Crazy Taxi и Jet Set Radio

На прошлой неделе стало известно о том, что загадочная Super Game от Sega — долгосрочный проект, распланированный, как минимум, на ближайшие пять лет и включающий в себя несколько ААА-проектов с облачным геймингом и поддержкой NFT.

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Как сообщает Bloomberg, двумя играми являются высокобюджетные перезапуски классических Crazy Taxi и Jet Set Radio, при упоминании которых фанаты консоли Dreamcast непременно должны пролить скупую ностальгическую слезу.

Первая разрабатывается уже больше года, а выпустить её собираются через два или три года. Но что любопытно — по данным источников, попросивших не раскрывать их личности, оба проекта находятся на ранней стадии производства и могут быть отменены в любой момент. Представители Sega от комментариев воздержались.