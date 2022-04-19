Riot Games анонсировала нового агента Valorant

Студия Riot Games представила нового агента для тактического шутера Valorant по имени Fade. Представители компании сообщили об этом на официальном сайте дисциплины.

На момент публикации материала разработчики сообщили имя агента и показали первый арт. Представители Riot Games пообещали раскрыть детали о способностях, а также представить релизный трейлер персонажа 24 апреля во время трансляции финального матча VALORANT Champions Tour 2022: Stage 1 Masters — Reykjavík.

Riot Games не сообщила, когда именно Fade добавят в Valorant. Фанаты предположили, что это произойдет во время третьего акта, который начнется в конце апреля 2022 года.