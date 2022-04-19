В Сеть утекли подробности нового World of Warcraft: Dragonflight

На форуме Reddit опубликовали первые детали дополнения Dragonflight для World of Warcraft. Вместе с ним автор выложил и логотип с намёками на драконью тематику. Судя по всему, оно действительно будет посвящено драконам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По данным Scaleface, который ранее публиковал информацию о прошлых дополнениях для WoW, в игре появится новая раса нейтральных драконьих гуманоидов под названием Драктиры (Dracthyr). В дополнении будет и новый играбельный класс — Эвокер (Evoker). В игру также вернётся классическое древо умений, правда столбцов теперь будет всего два вместо трёх.