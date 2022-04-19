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1 час назад

Слух: Sony купит студию FromSoftware, авторов Elden Ring и Dark Souls

Чемпионат.com

По данным аналитика Серкана Тото, Sony всерьёз задумалась о приобретении FromSoftware — авторов Elden Ring, Dark Souls и Sekiro Shadows: Die Twice. В своём твите он отметил, что это всего лишь слух, однако их в последнее время становится всё больше.

Слух: Sony купит студию FromSoftware, авторов Elden Ring и Dark Souls
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ходят слухи, Sony рассматривает возможность покупки одной из моих любимых студий — FromSoftware.

Ранее ходил другой слух — якобы Sony купила Kojima Productions, но сам Хидео Кодзима опроверг эту информацию. После этого инсайдер Джефф Грабб заявил, что компания метит в студию покрупнее, однако какими-то деталями делиться не стал.

Так или иначе, следует дождаться официальной информации от самой Sony. Судя по всему, ждать её осталось совсем недолго.

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