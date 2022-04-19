Слух: Sony купит студию FromSoftware, авторов Elden Ring и Dark Souls

По данным аналитика Серкана Тото, Sony всерьёз задумалась о приобретении FromSoftware — авторов Elden Ring, Dark Souls и Sekiro Shadows: Die Twice. В своём твите он отметил, что это всего лишь слух, однако их в последнее время становится всё больше.

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Ходят слухи, Sony рассматривает возможность покупки одной из моих любимых студий — FromSoftware.

Ранее ходил другой слух — якобы Sony купила Kojima Productions, но сам Хидео Кодзима опроверг эту информацию. После этого инсайдер Джефф Грабб заявил, что компания метит в студию покрупнее, однако какими-то деталями делиться не стал.