Набор «Фантастические твари» дадут за предрегистрацию на Harry Potter: Magic Awakened

Warner Bros. Games и NetEase объявили о новых наградах за предварительную регистрацию в игре Harry Potter: Magic Awakened. Стало известно, что в дополнение к остальным предметам игроки получат специальный набор карт «Фантастические твари». Данная коллаборация проводится в честь недавней премьеры фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» от Warner Bros. Pictures.

Фото: MMO13 MMO13

В бесплатный набор входят карты призыва Детеныша Мантикоры и Ниффлера. Первые представляют угрозу в большом количестве, тогда как вторые могут помочь восстановить очки магии волшебников, отыскивая сокровища. Сами карты вы увидите на изображении ниже.