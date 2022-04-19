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47 минут назад

Набор «Фантастические твари» дадут за предрегистрацию на Harry Potter: Magic Awakened

MMO13

Warner Bros. Games и NetEase объявили о новых наградах за предварительную регистрацию в игре Harry Potter: Magic Awakened. Стало известно, что в дополнение к остальным предметам игроки получат специальный набор карт «Фантастические твари». Данная коллаборация проводится в честь недавней премьеры фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» от Warner Bros. Pictures.

Набор «Фантастические твари» дадут за предрегистрацию на Harry Potter: Magic Awakened
Фото: MMO13MMO13

В бесплатный набор входят карты призыва Детеныша Мантикоры и Ниффлера. Первые представляют угрозу в большом количестве, тогда как вторые могут помочь восстановить очки магии волшебников, отыскивая сокровища. Сами карты вы увидите на изображении ниже.

Глобальный релиз Harry Potter: Magic Awakened все еще запланирован на 2022 год для PC, iOS и Android.

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