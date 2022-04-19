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1 час назад

Battlefield 2042 получит большой патч 4.0

MMO13иещё 1

Авторы шутера от первого лица Battlefield 2042 представили огромный патчноут, состоящий из двух частей к предстоящему обновлению под номером 4.0. Уже 19 апреля пользователям станет доступно крупное обновление, привносящее некоторые нововведения и огромное множество исправлений ошибок и ребалансировок.

Battlefield 2042 получит большой патч 4.0
Фото: MMO13MMO13

Из важный введений можно отметить добавление голосового чата, переключающийся между двумя режимами: связь с группой (из друзей) или с командой из рандомных игроков. Об этом просили еще с момента выхода игры и скоро все пользователи смогут опробовать сие обновление. Также было переработаны модификации и теперь они будут иметь уникальные эффекты, заметно меняющие поведение оружия. Напомним, что ранее некоторые обвесы были чуть ли не идентичны друг другу.

Вместе с обновлением будут введены некоторые исправления в балансе оперативников, а также техника M5C Bolte станет более уязвимой к атакам и урон от ее снарядов также ослабят. Касаемо исправлений, авторы коснулись множества игровых аспектов, начиная от багов на картах, заканчивая неправильным поведением оружия, гаджетов, техники, звуков окружения и так далее.

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