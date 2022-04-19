Battlefield 2042 получит большой патч 4.0

Авторы шутера от первого лица Battlefield 2042 представили огромный патчноут, состоящий из двух частей к предстоящему обновлению под номером 4.0. Уже 19 апреля пользователям станет доступно крупное обновление, привносящее некоторые нововведения и огромное множество исправлений ошибок и ребалансировок.
Из важный введений можно отметить добавление голосового чата, переключающийся между двумя режимами: связь с группой (из друзей) или с командой из рандомных игроков. Об этом просили еще с момента выхода игры и скоро все пользователи смогут опробовать сие обновление. Также было переработаны модификации и теперь они будут иметь уникальные эффекты, заметно меняющие поведение оружия. Напомним, что ранее некоторые обвесы были чуть ли не идентичны друг другу.
Вместе с обновлением будут введены некоторые исправления в балансе оперативников, а также техника M5C Bolte станет более уязвимой к атакам и урон от ее снарядов также ослабят. Касаемо исправлений, авторы коснулись множества игровых аспектов, начиная от багов на картах, заканчивая неправильным поведением оружия, гаджетов, техники, звуков окружения и так далее.