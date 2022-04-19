Battlefield 2042 получит большой патч 4.0

Из важный введений можно отметить добавление голосового чата, переключающийся между двумя режимами: связь с группой (из друзей) или с командой из рандомных игроков. Об этом просили еще с момента выхода игры и скоро все пользователи смогут опробовать сие обновление. Также было переработаны модификации и теперь они будут иметь уникальные эффекты, заметно меняющие поведение оружия. Напомним, что ранее некоторые обвесы были чуть ли не идентичны друг другу.