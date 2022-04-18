Виртуальная стримерша прошла Elden Ring за минуту

Виртуальная блогерша из Японии с никнеймом Киёши-тян ( ) установила скоростной рекорд по прохождению Elden Ring – видео опубликовано на YouTube-канале стримерши.

Фото: Steam Steam

Виртуальные стримеры — это блогеры, заменяющие свою внешность на оцифрованного персонажа при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Девушка прошла игру за 59,27 секунды. Во время прохождения она воспользовалась багом, который позволяет телепортироваться на финальную локацию в обход сюжетных боссов. Ошибка есть в версии Elden Ring 1.03.3.

Зрители канала высоко оценили прохождение и отметили, что стримерша "вывела спидраны (скоростные прохождения) на новый уровень".

Предыдущий рекорд принадлежит пользователю Distortion2. Он завершил Elden Ring менее чем за семь минут.