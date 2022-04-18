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1 час назад

Виртуальная стримерша прошла Elden Ring за минуту

Газета.Ru

Виртуальная блогерша из Японии с никнеймом Киёши-тян ( ) установила скоростной рекорд по прохождению Elden Ring – видео опубликовано на YouTube-канале стримерши.

Виртуальная стримерша прошла Elden Ring за минуту
Фото: SteamSteam

Виртуальные стримеры — это блогеры, заменяющие свою внешность на оцифрованного персонажа при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Девушка прошла игру за 59,27 секунды. Во время прохождения она воспользовалась багом, который позволяет телепортироваться на финальную локацию в обход сюжетных боссов. Ошибка есть в версии Elden Ring 1.03.3.

Зрители канала высоко оценили прохождение и отметили, что стримерша "вывела спидраны (скоростные прохождения) на новый уровень".

Предыдущий рекорд принадлежит пользователю Distortion2. Он завершил Elden Ring менее чем за семь минут.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что в России выросла посещаемость торрент-сайтов.

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