Сценарист Portal готов приступить к разработке третьей части

«Я готов отстаивать свою позицию, но проблема в том, что в Valve работают 300 сотрудников, и я не могу быть точно уверен в том, кто и чем занимается.



Со стороны может показаться, что люди просто сидят без дела и потягивают джин с тоником у бассейна, но это не так. Они работают. Просто результат не всегда получается или его приходится ждать долго. Или проект со временем обретает новую форму».