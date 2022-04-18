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44 минуты назад

Сценарист Portal готов приступить к разработке третьей части

Игромания.руиещё 1

Эрик Уолпо, сценарист дилогии Portal и ещё нескольких проектов Valve, готов приступить к созданию третьей части и надеется получить одобрение коллег.

Сценарист Portal готов приступить к разработке третьей части
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В подкасте Kiwi Talkz он заявил, что не молодеет и не хочет дойти до момента, когда все станут слишком старыми для разработки. Поэтому начать её следует уже сейчас.Также Уолпо отметил:

«Я готов отстаивать свою позицию, но проблема в том, что в Valve работают 300 сотрудников, и я не могу быть точно уверен в том, кто и чем занимается.

Со стороны может показаться, что люди просто сидят без дела и потягивают джин с тоником у бассейна, но это не так. Они работают. Просто результат не всегда получается или его приходится ждать долго. Или проект со временем обретает новую форму».

Очевидно, что сейчас большая часть ресурсов компании брошена на поддержку Steam Deck. Но Valve всё же не забывает о Portal — до конца года на Switch должен выйти сборник, включающий обе части.

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