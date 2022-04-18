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26 минут назад

В Elden Ring воссоздали Кратоса из God of War. И он пользуется клинками Хаоса!

Чемпионат.com

Благодаря глубокому редактору персонажей и большому разнообразию оружия, в Elden Ring можно создавать культовых героев из других франшиз. Так, геймер под ником Ariiverderci опубликовал в ролик, в котором можно увидеть бога войны Кратоса из God of War.

В Elden Ring воссоздали Кратоса из God of War. И он пользуется клинками Хаоса!
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сперва пользователь создал довольно правдопободную модельку героя, а затем нашёл два хлыста, напоминающие клинки Хаоса — фирменное оружие персонажа. Затем он применил огненную смазку, добавляющую эффект пламени на хлысты. Пользователи в комментариях по достоинству оценили работу Ariiverderci и отметили, что это наиболее близкая к оригиналу версия Кратоса, которую они когда-либо видели.

У геймера действительно получился правдоподобный и брутальный бог войны из оригинальных God of War. После таких видео хочется ещё раз перепройти Elden Ring за одного из самых могучих персонажей в истории видеоигр.

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