В Elden Ring воссоздали Кратоса из God of War. И он пользуется клинками Хаоса!

Благодаря глубокому редактору персонажей и большому разнообразию оружия, в Elden Ring можно создавать культовых героев из других франшиз. Так, геймер под ником Ariiverderci опубликовал в ролик, в котором можно увидеть бога войны Кратоса из God of War.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Сперва пользователь создал довольно правдопободную модельку героя, а затем нашёл два хлыста, напоминающие клинки Хаоса — фирменное оружие персонажа. Затем он применил огненную смазку, добавляющую эффект пламени на хлысты. Пользователи в комментариях по достоинству оценили работу Ariiverderci и отметили, что это наиболее близкая к оригиналу версия Кратоса, которую они когда-либо видели.