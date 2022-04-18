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1 час назад

Появились скриншоты новой Saints Row с локацией в стиле Дикого Запада

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Один из художников Volition, видимо, случайно опубликовал несколько скриншотов перезапуска Saints Row. Произошло это на сайте ArtStation, в данный момент публикация удалена, однако игроки перенесли изображения на Reddit.

Появились скриншоты новой Saints Row с локацией в стиле Дикого Запада
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На скриншотах можно увидеть некоторые места из игры, которые раньше не показывали. Судя по кадрам, напоминающим Red Dead Redemption 2, в проекте будет локация в стиле Дикого Запада со всеми фишками: кактусами, песком, одиночными домиками и многим другим.

Чемпионат.com

Ранее стало известно, что уже 20 апреля Volition расскажет про кастомизацию в Saints Row. Других деталей нет, трансляция пройдёт на Twitch и YouTube. Релиз экшена должен состояться 23 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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