Появились скриншоты новой Saints Row с локацией в стиле Дикого Запада

Один из художников Volition, видимо, случайно опубликовал несколько скриншотов перезапуска Saints Row. Произошло это на сайте ArtStation, в данный момент публикация удалена, однако игроки перенесли изображения на Reddit.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На скриншотах можно увидеть некоторые места из игры, которые раньше не показывали. Судя по кадрам, напоминающим Red Dead Redemption 2, в проекте будет локация в стиле Дикого Запада со всеми фишками: кактусами, песком, одиночными домиками и многим другим.

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