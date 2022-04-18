Инсайдер: Sony планирует приобрести компанию покрупнее Kojima Productions

Инсайдер Джефф Грабб в свою очередь отметил, что японская компания всё же намерена в ближайшее время прибрать к рукам очередную студию, причём куда более крупную, чем KP.«Если вы слышали о крупном приобретении Sony, то это никогда не была Kojima Productions — по крайней мере, насколько мне известно. Речь о менее известной, но при этом более крупной компании».