Инсайдер: Sony планирует приобрести компанию покрупнее Kojima Productions

На прошлой неделе сеть облетел слух о том, что Sony собирается приобрести Kojima Productions — впоследствии Хидео Кодзима опроверг данную информацию.
Инсайдер Джефф Грабб в свою очередь отметил, что японская компания всё же намерена в ближайшее время прибрать к рукам очередную студию, причём куда более крупную, чем KP.«Если вы слышали о крупном приобретении Sony, то это никогда не была Kojima Productions — по крайней мере, насколько мне известно. Речь о менее известной, но при этом более крупной компании».
К сожалению, это всё, чем соизволил поделиться инсайдер. Ранее он отметил, что сделка между Кодзимой и Microsoft по-прежнему в силе. По крайней мере, так было две недели назад.Что касается Sony, то последним крупным приобретением компании стала Bungie.