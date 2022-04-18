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57 минут назад

Инсайдер: Sony планирует приобрести компанию покрупнее Kojima Productions

Игромания.ру

На прошлой неделе сеть облетел слух о том, что Sony собирается приобрести Kojima Productions — впоследствии Хидео Кодзима опроверг данную информацию.

Инсайдер: Sony планирует приобрести компанию покрупнее Kojima Productions
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Инсайдер Джефф Грабб в свою очередь отметил, что японская компания всё же намерена в ближайшее время прибрать к рукам очередную студию, причём куда более крупную, чем KP.«Если вы слышали о крупном приобретении Sony, то это никогда не была Kojima Productions — по крайней мере, насколько мне известно. Речь о менее известной, но при этом более крупной компании».

К сожалению, это всё, чем соизволил поделиться инсайдер. Ранее он отметил, что сделка между Кодзимой и Microsoft по-прежнему в силе. По крайней мере, так было две недели назад.Что касается Sony, то последним крупным приобретением компании стала Bungie.

Игры,Хидео Кодзима,Microsoft,
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