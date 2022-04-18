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1 час назад

В Roblox создали бесплатную игру по «Сонику»

Чемпионат.com

Gamefam Studios, авторы игр в Roblox, договорились с Sega, чтобы создать на платформе проект по «Сонику». Несколько дней он находился в состоянии платного тестирования, но теперь доступен для всех пользователей без каких-либо затрат.

В Roblox создали бесплатную игру по «Сонику»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы называют Sonic Speed Simulator самой быстрой и красивой игрой в Roblox. Пользователи могут изучать открытый мир и новые локации, преодолевать классические петли и соревноваться с другими игроками, чтобы зарабатывать награды. Среди них облики Соника, петы и увеличение характеристик.

Геймплей Sonic Speed Simulator

Сыграть в Sonic Speed Simulator можно через Roblox, которая доступна бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях Xbox. Недавно стало известно, что платформа может появиться на PlayStation.

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