Blizzard приглядывается к NFT и метавселенным

Компания Blizzard проводит опрос среди игроков, в котором спрашивает про заинтересованность людей различными функциями. Среди них оказались NFT, концепция «играй, чтобы зарабатывать», и метавселенная.

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Кроме этого, в опросе сервиса YouGov Blizzard узнаёт и про более традиционные функции вроде подписок, VR и кроссплея. О проведении опроса игроки сообщили в социальных сетях.

В январе Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. Глава ИТ-гиганта Сатья Наделла после этого рассказал, что сделка поможет создать «следующий интернет» и метавселенные, а ключевую роль в этом отведут играм.

Один из разработчиков Overwatch до этого заявил, что он категорически против NFT и будет бороться против их интеграции в игры Blizzard.