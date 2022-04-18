В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
44 минуты назад

Blizzard приглядывается к NFT и метавселенным

Чемпионат.com

Компания Blizzard проводит опрос среди игроков, в котором спрашивает про заинтересованность людей различными функциями. Среди них оказались NFT, концепция «играй, чтобы зарабатывать», и метавселенная.

Blizzard приглядывается к NFT и метавселенным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Кроме этого, в опросе сервиса YouGov Blizzard узнаёт и про более традиционные функции вроде подписок, VR и кроссплея. О проведении опроса игроки сообщили в социальных сетях.

В январе Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard почти за $ 70 млрд. Глава ИТ-гиганта Сатья Наделла после этого рассказал, что сделка поможет создать «следующий интернет» и метавселенные, а ключевую роль в этом отведут играм.

Один из разработчиков Overwatch до этого заявил, что он категорически против NFT и будет бороться против их интеграции в игры Blizzard.

На днях Blizzard раскрыла детали скорого анонса нового расширения для World of Warcraft. Презентация состоится 19 апреля.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители