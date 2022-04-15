Тираж Diablo 2: Resurrected достиг пяти миллионов копий

Resurrected — не аттракцион, как третья часть, но и не грязно-серая первая Diablo, где кроме однообразных подземелий под тристрамским Собором и взглянуть-то особо не на что. Да, ремастер по-прежнему плоский, как бильярдный стол, но разнообразия в нём всё же предостаточно.