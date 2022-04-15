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1 час назад

Тираж Diablo 2: Resurrected достиг пяти миллионов копий

Игромания.ру

Blizzard Entertainment объявила об успехах ремейка Diablo 2: Resurrected. Игра, которая вышла в конце сентября 2021 года, успела продаться тиражом в пять миллионов копий. В это число вошли продажи на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Тираж Diablo 2: Resurrected достиг пяти миллионов копий
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На момент релиза игра испытывала серьёзные технические трудности, связанные с соединением с серверами и потерями прогресса персонажей. Над их устранением компания работала первые месяцы, но теперь разработчики занимаются развитием игры. С 28 апреля в игре стартует первый рейтинговый сезон.

Resurrected — не аттракцион, как третья часть, но и не грязно-серая первая Diablo, где кроме однообразных подземелий под тристрамским Собором и взглянуть-то особо не на что. Да, ремастер по-прежнему плоский, как бильярдный стол, но разнообразия в нём всё же предостаточно.

Зелёные лужайки вокруг Лагеря Разбойников сменяют выжженные солнцем пустыни Лут-Голейна, сырые дождливые джунгли Кураста, заснеженные склоны Арреата… Древние гробницы, норы гигантских личинок, пещеры, замки, темницы — куда нас только не заносит. Причём по размерам, сложности и запутанности уровни затыкают за пояс большинство конкурентов.

Обзор Diablo II: Resurrected — Сатана, возьми мои вены!

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