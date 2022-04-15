В Hokko Life появились игровые заслуги с особыми наградами

Студия Wonderscope и издательство Team17 объявили о выходе очередного обновления к мирному симулятору провинциальной жизни Hokko Life. Патч получил название Mayor Merits, и его главное нововведение — заслуги, которые можно заработать в процессе развития поселения.

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Игроки, добившиеся определённых успехов, получат уведомление о достижении. Заслужить особую награду можно практически за любые действия, от рыбалки до оформления интерьеров. И каждое достижение приносит небольшой бонус, призванный облегчить жизнь.

Одной из самых крупных наград станет ящик для пожертвований. Теперь игроки, заслужившие дружбу с горожанами, могут отправить своих знакомых добывать определённые ресурсы. Все их находки будут попадать в специальный ящик, и ими можно пользоваться по своему усмотрению.