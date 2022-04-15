Как загрузить бесплатные игры из PS Plus в России

Официально Sony приостановила работу цифрового магазина PlayStation Store на территории России, но в конце марта сервис, несмотря на частичные ограничения, вновь стал доступен пользователям из РФ. А сейчас владельцы подписки PS Plus могут скачать очередной пакет бесплатных игр: портал Championat рассказал, как это сделать.

Фото: Sony Sony

Прибегать к каким-либо сторонним инструментам не нужно, вся процедура проходит непосредственно через консоль. Впрочем, для активации игр все равно придется войти в PS Store. Также на всякий случай стоит отвязать от аккаунта банковские карты, выпущенные на территории России.

Метод №1: вкладка PS Plus в библиотеке (только для PS5)

На домашнем экране консоли пролистайте главное меню вправо до пункта «Библиотека» и выберите плашку PlayStation Plus.

Найдите внизу список бесплатных игр месяца. Затем перейдите на страницу каждой и выберите опцию «добавить в библиотеку».

Метод №2: меню поиска (PS4 и PS5)

Зайдите в строку поиска на домашнем экране консоли.