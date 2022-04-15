Глава Blizzard взбудоражил фанатов StarCraft

14 апреля президент Blizzard Майк Ибарра сделал в «Твиттере» странную публикацию. Без каких-либо комментариев он выложил фотографию Артаниса из StarCraft 2 с подписью «Моя жизнь за Айур».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Вроде бы ничем не примечательная публикация собрала вокруг себя фанатов франшизы. Люди увидели в этом посте намёк на новую игру серии. Некоторые отметили, что это больше похоже на принт для футболки, чем на какой-то намёк.

Пользователь под ником Lodvar попросил Ибарру сделать что-то с франшизой, как-то её оживить, потому что фанаты устали ждать новую часть.

Лучше сделайте что-нибудь с франшизой! Если у вас проблемы, можно отдать игру другим. Было бы очень здорово, спасибо.

Неужели это означает, что скоро нас ждёт что-то связанное с франшизой? Если нет, то я буду бунтовать против вас.

StarCraft 2 по-прежнему остаётся одной из лучших игр и киберспортивных дисциплин. У игры невероятное сообщество. Хотелось бы, чтобы ей уделили больше внимания.