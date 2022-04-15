Стример объяснил зачем проехал 200 кругов по Нюрбургрингу и потратил на это 27 часов

Самая сложная гоночная трасса в Gran Turismo Sport — это, безусловно, Нюрбургринг. Это невероятно извилистая трасса длиною в 5 км заставляет страдать не только виртуальных, но и реальных гонщиков по всему миру.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Блогер под ником Super GT провёл по-настоящему безумный благотворительный стрим. Он решил проехать самую длинную гонку в игре и запустил Нюрбургринг с 200 кругами. В итоге стример проходил трассу в течение 27 часов 39 минут подряд, изредка ставя игру на паузу для разминки и хождения в туалет.

За весь стрим Super GT собрал £ 25500 или около 2,7 млн рублей. Все вырученные средства он направил в благотворительные фонды Филиппин, которые занимаются оснащением местных школ учебниками и другими материалами, необходимыми для учёбы.