Что нужно знать про Overwatch 2: сюжет, новые персонажи и режимы

Вчера Blizzard выпустила свежий геймплейный трейлер Overwatch 2, посвящённый одной из новых героинь игры — офицеру канадского спецназа по имени Соджорн. Попробовать ее в действии можно будет во время закрытого бета-тестирования игры, которое начнётся уже 26 апреля. По этому случаю Rambler собрал все подробности, которые известны об Overwatch 2 на данный момент.

Фото: Blizzard Blizzard

Что нового будет в продолжении

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Прежде всего, в Overwatch 2 появится PvE-контент. Помимо соревновательных матчей, игроки смогут проходить кооперативные задания, которые делают больший акцент на сюжет. Кроме того, в игре появятся некие «миссии героев», где игроки должны будут прокачивать персонажей и выполнять различные цели. В этом режиме состав отряда будет зависеть от выбранного сценария.

В традиционных PvP-сражениях максимальное число игроков снизится до 10 вместо привычных 12: таким образом, сетевые матчи отныне будут проходить в формате 5 на 5. От каждой команды участвует один танк, два персонажа атаки и два бойца поддержки.

Blizzard

Кроме знакомых по первой части режимов игры в Overwatch 2 также появится один новый — «Натиск». В неем командам предстоит захватить робота, расположенного в центре карты, и сопроводить его как можно дальше на территорию соперника.

Новые карты. Как утверждают разработчики, локации Overwatch 2 предоставят больше пространства для тактических маневров за счёт различных укрытий и цикла смены времени суток. Более того, возросшая площадь карт заставит игроков следить за раскладом сил сразу на нескольких фронтах.

Новые герои. Сейчас авторы представили только одного новичка (Соджорн), однако старые персонажи тоже изменятся благодаря правкам баланса. Пока Blizzard не торопится раскрывать другие детали о дизайне героев, но уже известно, что их привычная внешность потерпит косметические изменения. Также на официальном стриме рассказали, что, например, Кулак Смерти во второй части станет танком, хотя в оригинальной игре он был атакующим героем.

Blizzard

Если верить ранним утечкам пользовательского интерфейса игры, в Overwatch 2 может появиться собственный боевой пропуск. Однако авторы не делали никаких официальных заявлений на этот счет.

Наконец, разработчики собираются обновить графику и анимацию, чтобы повысить качество постановочных сцен на движке игры.

Важно, что все эти нововведения, кроме сюжетных заданий и нового формата матчей, будут доступны в том числе и обладателям первой Overwatch, которые решили не покупать продолжение. Обе игры работают на базе одного клиента. Разница лишь в том, что те, кто не купят сиквел, не получат часть контента. Других отличий между первой и второй частями не ожидается.

Когда выйдет Overwatch 2

Точная дата релиза все еще неизвестна. Ранее Activision Blizzard собиралась выпустить Overwatch 2 ориентировочно в 2022 году, но в связи с пандемией и внутренними проблемами компании игра может задержаться. В то же время, команда разработчиков убедила издателя разделить PvP и PvE составляющие игры, чтобы выпустить соревновательный компонент Overwatch 2 пораньше. Поэтому есть шанс, что релиз состоится либо в этом году, либо в начале 2023.

Blizzard

Когда пройдет бета-тестирование

Закрытая бета Overwatch 2 стартует уже 26 апреля. Подать заявку на участие можно на официальном сайте игры. Сейчас запись доступна только для обладателей ПК-версии первой Overwatch: владельцы консолей смогут присоединиться несколько позже. По словам разработчиков, количество тестеров может возрасти в зависимости от стабильности игры и практических нужд команды. Если понадобится, то спустя некоторое время Blizzard пригласит больше игроков.

На первом этапе тестирования игроки смогут опробовать нового персонажа Соджорн, изучить четыре новых карты и сразиться в режиме «Натиск». Также бета-версия предложит возможность испытать механику меток и результаты правок в балансе старых персонажей.

Системные требования закрытой бета-версии Overwatch 2

Минимальные Операционная система: Windows /7/ 8/10 64-bit с последним пакетом обновлений

Процессор: Intel Core™ i3 или AMD Phenom™ X3 8650

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 600 или AMD Radeon™ HD 7000

Память: 6 ГБ ОЗУ

Жесткий диск: 50 ГБ свободного дискового пространства