Долгожданная Victoria 3 утекла в сеть

Фанаты игр Paradox ждут Victoria 3 уже около 10 лет, и в последнее время разработчики активно рассказывают об игре. Недавно в сеть утекла тестовая версия проекта. Об этом сообщили пользователи Reddit.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Геймер под ником suspiciousfeeling и вовсе выложил кусочек геймплея, в котором он формирует Германию в 1918 году. Достоверность утечки также подтверждает то, что модераторы раздела скрыли публикацию из общей ленты. Вполне возможно, незавершенный билд в сеть слили тестеры, однако точной информации по этому поводу нет. Сама Paradox пока не комментировала ситуацию.