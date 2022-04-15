Sniper Elite 5 удивит кастомизацией оружия

Rebellion опубликовала ролик, посвящённый оружию и его кастомизации в Sniper Elite 5. Для достижения максимальной аутентичности команда сотрудничала с военным историком Брюсом Кромптоном, а также с Имперским военным музеем и Королевским оружейным музеем. Это помогло не только воссоздать подлинный облик оружия на основе фотографий и экспонатов, но и записать достоверные звуковые эффекты.

Вместе с тем поклонников серии ждёт, пожалуй, самая впечатляющая система кастомизации оружия за всю её историю. Поменять на своё усмотрение можно будет практически любую деталь: ствол, магазин, приклад и так далее. Разумеется, от проделанных манипуляций изменится не только внешний вид, но и параметры оружия — всё это позволит адаптировать его в соответствии со своим стилем игры.