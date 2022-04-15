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48 минут назад

Sniper Elite 5 удивит кастомизацией оружия

Игромания.ру

Rebellion опубликовала ролик, посвящённый оружию и его кастомизации в Sniper Elite 5. Для достижения максимальной аутентичности команда сотрудничала с военным историком Брюсом Кромптоном, а также с Имперским военным музеем и Королевским оружейным музеем. Это помогло не только воссоздать подлинный облик оружия на основе фотографий и экспонатов, но и записать достоверные звуковые эффекты.

Sniper Elite 5 удивит кастомизацией оружия
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Вместе с тем поклонников серии ждёт, пожалуй, самая впечатляющая система кастомизации оружия за всю её историю. Поменять на своё усмотрение можно будет практически любую деталь: ствол, магазин, приклад и так далее. Разумеется, от проделанных манипуляций изменится не только внешний вид, но и параметры оружия — всё это позволит адаптировать его в соответствии со своим стилем игры.

Напомним, что релиз Sniper Elite 5 состоится 26 мая на PC, PlayStation и Xbox, причём подписчикам Xbox Game Pass проект достанется в день релиза. В России игра, к сожалению, не выйдет.

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