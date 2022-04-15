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1 час назад

Хидео Кодзима прокомментировал потерю независимости

Чемпионат.com

Несколько дней назад в сети появились предположение, что Sony купит студию Хидео Кодзимы — автора Metal Gear Solid и Death Stranding. Это произошло из-за того, что на сайте PlayStation очутилось изображение Сэма Бриджеса, хотя раньше там его не было.

Хидео Кодзима прокомментировал потерю независимости
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Масло в огонь подлил и сам Кодзима, опубликовав у себя в «Твиттере» ту самую картинку. Фанаты приняли его пост очень бурно и решили, что геймдизайнер тем самым подтвердил все предположения. Однако, судя по всему, это не так. Несколько часов спустя Кодзима уточнил, что Kojima Productions была и будет независимой студией.

Прошу прощения за недоразумение, но Kojima Productions была и останется независимой студией.

В данный момент его студия разрабатывает сразу две игры: крупный блокбастер и небольшой экспериментальный проект.

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Игры,Хидео Кодзима,
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